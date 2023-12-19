Вашингтон, 19 декабря, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может использоваться США для налаживания контактов с Россией, она считается основном кандидатом на участие в переговорах по Украине, отметил 18 декабря в статье для американского издания The Hill профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

С точки зрения учёного, Ангела Меркель имеет опыт общения с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, она не обладает прямыми связями с действующим правительством ФРГ.

«Иногда требуется вмешательство надёжной тети <…>, чтобы разрешить конфликт», — предположил Дэйтон.

Эксперт считает, что пришло время, когда третья сторона поможет достичь мира в Европе, Западу необходимо активнее рассматривать вероятность неформальных переговоров с Россией по поводу мира на Украине. Общение между частными лицами позволит найти точки соприкосновения для формальных переговоров, а в роли неформальных посредников могут быть как бывшие политики, так и транснациональные корпорации, заключил профессор.

Как сообщало ИА Регнум, профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue works сказал, что США намерены начать переговоры с РФ из-за отсутствия шансов на успех у Украины. Он напомнил, что заключить соглашение с Россией можно было ещё в марте 2022 года, но США тогда наложило вето на это решение.

Украинское руководство упустило шанс заключить выгодное мирное соглашение с Россией, теперь любая договорённость будет означать для Киева капитуляцию, заявил 16 декабря первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В 2022 году между Москвой и Киевом, начиная с марта, прошли несколько раундов переговоров. Два раза, когда встречи проходили в Белоруссии, посредником выступал президент страны Александр Лукашенко.

Затем к мирному урегулированию украинского конфликта подключилась Турция, также организовавшая переговоры. Позднее переговорный процесс остановился, а спустя несколько месяцев лидер киевского режима Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил проводить с Россией какие бы то ни было переговоры, подписав соответствующий закон. РФ при этом неоднократно высказывалась за мирное разрешение конфликта.