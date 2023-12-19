Вашингтон, 19 декабря, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Америка на грани катастрофы из-за политики президента Джо Байдена. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

По словам офицера, Европа смотрит на главу Белого дома как на «живую метафору» того, что произошло с США, которые находятся в очень резком упадке. Военный по-прежнему считает, что решение Байдена о развязывании конфликта на Украине стало самым необдуманным.

«Мы больше не контролируем наши границы и иммиграцию. Мы не подавляем преступность. Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы», — высказал мнение Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные не обучены даже азам стратегии, выделенные США средства не помогут им грамотно воспользоваться этим, заявил в интервью украинской журналистке Татьяне Поповой на личном YouTube-канале бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга Гарри Табах.

Среди украинских солдат растёт недовольство растущими потерями и нехваткой боеприпасов после почти двухлетнего военного конфликта с Россией.

Боевиков ВСУ беспокоит куда более лучшее оснащение российской армии для ведения боевых действий. Украинцы могут только обороняться в изнурительном конфликте, кое-кто вообще сомневается в правильности приказов командиров ВСУ.