Вашингтон, 19 декабря, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Украинские войска беспомощны против планирующих бомб России, которые представляют большую опасность для ВСУ, написал 18 декабря обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России в Сирии

Журналист пояснил, что ВКС России стали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением. При сбросе с высоты десятков тысяч футов они могут пролетать до 25 миль и способны поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания.

Автор публикации привёл слова украинского боевика, который назвал планирующие российские бомбы «одним из самых больших страхов» ВСУ. Нанесение ударов таким способом позволяет российским истребителям оставаться вне зоны досягаемости большинства наземных украинских средств ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко сделал заявление, что у ВСУ нет средств для противодействия планирующим бомбам, которые использует Россия. Вес бомб, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн. Костенко указал на массовость применения планирующих боеприпасов. Россия может изготовлять такие боеприпасы, но Украина неспособна их достать, сказал он.

Журналист Кристоф Ваннер отметил 14 декабря, что авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, которые используют российские военные в зоне проведения спецоперации, парализовали атаки ВСУ. Суть их работы в фактическом превращении свободнопадающих авиабомб в высокоточные снаряды. Таким образом, российские бомбардировщики получают возможность нанесения удара без входа в зону действия украинских систем противовоздушной обороны.