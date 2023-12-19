СМИ: в рядах украинских войск царит мрачное настроение
AP: командир ВСУ пообещал раздать солдатам лопаты из-за нехватки боеприпасов
Вашингтон, 19 декабря, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Среди украинских солдат растёт недовольство растущими потерями и нехваткой боеприпасов после почти двухлетнего военного конфликта с Россией, написало 18 декабря агентство Associated Press.
Боевиков ВСУ, отметило издание, беспокоит куда более лучшее оснащение российской армии для ведения боевых действий. Украинцы могут только обороняться в изнурительном конфликте, кое-кто вообще сомневается в правильности приказов командиров ВСУ.
У военнослужащего с позывным Боксёр возник резонный вопрос, почему приказы приходится выполнять в сложное зимнее время, можно было отдать их заранее.
Также издание привело слова другого украинца, который возмутился длительной подготовкой операторов беспилотников. Это ведёт к потере людей, считает он.
Действующей в районе Авдеевки командир 59-й бригады ВСУ заявил, что, если у его подчинённых не останется патронов, он прикажет им идти в бой с российскими солдатами с лопатами в руках, написало агентство.
Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности из-за дефицита артиллерийских снарядов. Очень большой проблемой является, по его словам, недостача боеприпасов, особенно калибра 122 и 152 мм. Украинцы перешли в оборону на некоторых участках, но местами ещё продолжают наступать, сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что положение российских войск в зоне специальной военной операции почти по всей линии соприкосновения улучшается. Практически все Вооружённые силы России находятся в активной стадии действий, сказал глава государства.
По итогам 2023 года поставки автоматов АК-12 в российские войска выросли почти вдвое, заявили 11 декабря в пресс-службе концерна «Калашников». Контракт выполнен раньше срока, отметил производитель.