Вашингтон, 19 декабря, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Среди украинских солдат растёт недовольство растущими потерями и нехваткой боеприпасов после почти двухлетнего военного конфликта с Россией, написало 18 декабря агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Боевиков ВСУ, отметило издание, беспокоит куда более лучшее оснащение российской армии для ведения боевых действий. Украинцы могут только обороняться в изнурительном конфликте, кое-кто вообще сомневается в правильности приказов командиров ВСУ.

У военнослужащего с позывным Боксёр возник резонный вопрос, почему приказы приходится выполнять в сложное зимнее время, можно было отдать их заранее.

Также издание привело слова другого украинца, который возмутился длительной подготовкой операторов беспилотников. Это ведёт к потере людей, считает он.

Действующей в районе Авдеевки командир 59-й бригады ВСУ заявил, что, если у его подчинённых не останется патронов, он прикажет им идти в бой с российскими солдатами с лопатами в руках, написало агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности из-за дефицита артиллерийских снарядов. Очень большой проблемой является, по его словам, недостача боеприпасов, особенно калибра 122 и 152 мм. Украинцы перешли в оборону на некоторых участках, но местами ещё продолжают наступать, сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что положение российских войск в зоне специальной военной операции почти по всей линии соприкосновения улучшается. Практически все Вооружённые силы России находятся в активной стадии действий, сказал глава государства.

По итогам 2023 года поставки автоматов АК-12 в российские войска выросли почти вдвое, заявили 11 декабря в пресс-службе концерна «Калашников». Контракт выполнен раньше срока, отметил производитель.