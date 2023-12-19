Брюссель, 19 декабря, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Российские телеканалы «Царьград» и «Спас» внесены в новый список персональных санкций Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Всего в перечень попали 140 физлиц и организаций.

Отмечается, что, по мнению инициаторов, телеканалы поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

ЕС согласовал 12-й пакет антироссийских санкций на саммите, который 14–15 декабря прошёл в Брюсселе.

Согласованный пакет включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Кроме того, ужесточены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций включает в себя и обеспечение ограничения цен на нефть, и дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока и трубки из фольги.

Также Евросоюз включил в черный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.