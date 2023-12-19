Абу-Даби, 19 декабря, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Украина не смогла оправдать ожидания от конфликта у западных союзников. Теперь понятно, кому предстоит поражение, а кому победа, написала газета Al Khaleej.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

«Украину, возможно, ждёт участь, которую она и её западные покровители так упорно пытались избежать. С наступлением зимы и неспособностью ВСУ достичь ожидаемых от контрнаступления результатов, картина начала проясняться», — отметили авторы.

Кроме того, в статье говорится о том, что конфликт на Украине перешёл на «последнюю стадию своего развития».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре журналисты издания Al Khaleej отмечали разочарование стран НАТО действиями ВСУ, несмотря на оказанную Киеву огромную военную поддержку. При этом на Западе продолжали настаивать на продолжении конфликта любой ценой, несмотря на катастрофические последствия для Украины. Предстоящие зимние сражения ещё больше усугубят положение Киева и его союзников, считали журналисты.

Американская газета The Wall Street Journal 11 декабря написала о нарастании в Европе тревоги из-за пустых военных арсеналов и состоянии армий на фоне всё более изоляционистской позиции США по отношению к украинскому конфликту. Промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений после окончания холодной войны. При этом увеличение производства оружия стало «непростой задачей» на фоне медленного экономического роста Европы и старения её населения, ставших причиной бюджетных ограничений, отметили авторы публикации.