Вашингтон, 19 декабря, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Облачение цвета хаки главы киевского режима Владимира Зеленского не соответствует символам на эмблеме Корпуса морской пехоты США, заявил в интервью блогеру Дэнни Хайфону бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я пытался сказать ему: «знаешь, Зеленский, у зеленого цвета есть вес только тогда, когда на нём изображены орёл, глобус и якорь», — сказал он.

По словам Риттера, иначе это просто подделка, а сам Зеленский — обманщик.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября газета Politico опубликовала статью с призывом украинских военных к Зеленскому сменить камуфляжную одежду на костюм и начать решать проблемы в своей команде. Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уточнил, что украинские военнослужащие в ярости из-за обмана и воровства своих политиков, в то время как бойцы ВСУ погибают в ходе боёв.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала смешным и неуместным «наряд» Зеленского в ходе его визита в конце 2022 года в Вашингтон. В своей одежде цвета хаки он выглядел так, как будто только что вылез из окопа и нет времени надеть костюм для встречи в президентом США Джо Байденом, раскритиковала стиль главы киевского режима сотрудница СМИ.