Москва, 19 декабря, 2023, 04:08 — ИА Регнум. В зоне спецоперации бойцы российского спецназа уничтожили группу украинских боевиков на купянском направлении, сообщили в Минобороны.

Vitaly V. Kuzmin Автоматический станковый гранатомёт

«Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на купянском направлении», — отметили в ведомстве.

Подчёркивается, что в ходе операции спецназ применил автоматический гранатомёт на станке «Пламя». Для быстрого и незаметного передвижения по пересечённой местности бойцы использовали небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости. На месте военнослужащие подготовили выстрелы для установленного прямо на машине 30-миллиметрового гранатомёта и точными попаданиями поразили живую силу противника.

В Минобороны добавили, что современные подразделения спецназа оснащены сложнейшей разведывательной аппаратурой, а также противотанковыми ракетными комплексами, миномётами, гранатомётами, ствольной артиллерией. Следовательно, максимально сокращается время от обнаружения цели до нанесения по ней огневого поражения. Чаще всего спецназ выполняет задачи в тёмное время суток, заключили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил о взятии в плен шестерых бойцов ВСУ на купянском направлении. Суточные потери противника составили порядка 35 человек.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили три миномётных расчёта около населённых пунктов Степовая Новосёловка, Кисловка и балки Бедный Яр. На направлении Ольшана российские бойцы отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад ВСУ. В итоге ВСУ отошли на юго-запад.