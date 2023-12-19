Вашингтон, 19 декабря, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Американские разведчики обвинили Россию в попытке опозорить демократов в канун промежуточных выборов в Конгресс США в 2022 году, подорвав тем самым поддержку в отношении Украины. Об этом говорится в докладе Национального совета по разведке.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Разведывательное сообщество полагает, что правительство России и подконтрольные ему структуры стремились очернить Демократическую партию в преддверии промежуточных выборов и негативно повлиять на доверие к ним, главным образом, чтобы подорвать поддержку США в отношении Украины», — отметили в документе.

Представители разведки США не привели при этом каких-либо доказательств, подчеркнув лишь свою уверенность в достоверности вывода.

Кроме того, в докладе утверждается, что несколько других зарубежных игроков пытались помешать переизбранию ряда американских политиков. Предположительно, такие усилия предпринимали Китай, Иран и Россия. Их попытки были более узконаправленными и имели меньший масштаб действия.

Исходя из доклада, представители Китая заинтересованы в возможности повлиять на исход выборов в Конгресс США. В интересах Пекина, считают американские разведчики, помешать избранию воинственно настроенных к Китаю конгрессменов, в КНР якобы пытаются содействовать тем, кто выступает за выстраивание отношений с ними.

Как сообщало ИА Регнум, в рекомендациях, направленных чиновникам американских штатов и муниципалитетов в середине сентября, сотрудники разведки заявили, что, по их мнению, Пекин видит меньший риск во вмешательстве в промежуточные выборы по сравнению с президентскими выборами.

По мнению директора агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США министерства внутренней безопасности Джены Истерли, нынешняя обстановка гораздо более сложная, чем в 2020 году. По его словам, усилия Китая направлены скорее на формирование политических перспектив, в том числе на местных уровнях, чем на результаты выборов.

Один из высокопоставленных сотрудников ФБР на условиях анонимности заявил, что Россия усиливает уже циркулирующие в интернете острые темы, включая сомнения в честности американских выборов, однако не создает своего собственного контента.