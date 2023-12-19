Москва, 19 декабря, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Пехота ВС России двигается вперёд только после уничтожения обороны украинской армии шквалом снарядов — российских солдат берегут, уничтожая позиции ВСУ артиллерией. В этом признался бывший офицер нацбата «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спецназа ВСУ, участвующий в боевых действиях в Донбассе с 2014 по 2019 годы Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Mil.ru Реактивная артиллерия. ВС РФ

«Артиллерия разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то солдаты ещё остались, услышали где-то автоматные или пулемётные очереди — снова добивают артой — всё что можно», — сказал Лапин.

По словам украинского офицера, российская пехота идёт вперед только после уничтожения обороны ВСУ градом снарядов.

По мнению Лапина, армия России всегда обладала «тотальным преимуществом» в плотности артиллерийского огня и «вряд ли когда-либо его потеряет».

Положение ВСУ, по словам Лапина, усугубляется нехваткой лопат, инструмента, техники для строительства укреплений. Он признал наличие строительной техники на российских позициях, благодаря которой русские «не тратят полдня на рытье окопов вручную».

Офицер также считает, что проблемы ВСУ связаны с неадекватным планированием главы киевского режима Владимира Зеленского, который «слишком занят, чтобы думать».

Как сообщало ИА Регнум, бойцы штурмовых подразделений Вооружённых сил России захватили опорный пункт ВСУ и в ходе захвата буквально сожгли один из окопов противника автоматной очередью. Видео опубликовано в Telegram-канале «В прицеле свастика».

Во время боя один из участников штурмовой группы попал в боекомплект первой очередью из автомата. Окоп ВСУ вспыхнул. Российские бойцы применили гранаты и в течение нескольких минут выбили противника из укрепления.

На южнодонецком направлении бойцы группировки войск «Восток» продолжили оттеснять противника и уничтожать их вооружение. Расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» подразделений РХБ защиты нанесли сокрушительные удары по украинским военным и их бронетехнике.

18 декабря в Минобороны России сообщили, что российские десантники штурмом овладели укреплённым опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска в ДНР. Разведчики ВДВ вскрыли систему обороны и основные огневые средства ВСУ, а артиллеристы подавили их огневые позиции и уничтожили вскрытые пункты управления. После этого десантники пошли на штурм с нескольких направлений.