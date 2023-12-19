Вашингтон, 19 декабря, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Первое заседание по делу о неуплате налогов в отношении сына президента США Хантера Байдена запланировано в январе. Об этом говорится в базе суда.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Заседание запланировано на 11 января 2024 года. В ходе первых слушаний Хантеру Байдену официально зачитают обвинения. Также судья примет решение, будет ли заключён сын действующего президента США под стражу или его отпустят под залог.

Как сообщало ИА Регнум, Байдена-младшего подозревают в неуплате налогов на $1,4 млн в период с 2016 по 2020 годы. По словам спецпрокурора, вместо уплаты налогов миллионы долларов тратились обвиняемым на «экстравагантный образ жизни». Хантеру Байдену грозит до 17 лет лишения свободы.

Осенью 2020 года газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, найденной в ноутбуке Хантера Байдена. Утверждалось, что Хантер вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу Джо Байдену, занимавшему на тот момент пост вице-президента США. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии компромата на Хантера Байдена.

В сентябре 2023 года прокуратура предъявила три обвинения Хантеру Байдену за незаконное приобретение оружия. По ним ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере $750 тысяч.