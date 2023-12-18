Акция протеста в Белграде после выборов приняла масштабные размеры
Масштабная акция протеста и голодовка проходят в Белграде после выборов
Белград, 19 декабря, 2023, 02:53 — ИА Регнум. В столице Сербии многотысячная толпа вечером 18 декабря собралась в центре города у правительства с требованием отменить результаты выборов. Люди перекрывали дороги, сломали забор у здания Республиканского избиркома и пытались прорваться внутрь. Об этом пишут местные СМИ.
Организаторами протестов выступила оппозиция, которая уже много лет критикует сербские власти.
Участники акции обвинили власти в фальсификациях, вбросах, подкупе и подвозе избирателей, а также несправедливой конкуренции.
Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили голодовку.
Как сообщало ИА Регнум, в парламенте Сербии абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил 18 декабря президент страны Александр Вучич.
По его словам, коалиция «Сербия не должна останавливаться» и рассчитывает получить не менее 127 депутатских мандатов из 250.
По данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края Воеводина.
После подсчёта 91% голосов на парламентских выборах в Сербии коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Вучича получает 47,21%, прозападный блок — 22,9%.
17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград и автономный край Воеводина. В голосовании могли принять участие более 6,5 млн зарегистрированных избирателей.