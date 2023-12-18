Москва, 19 декабря, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Последняя просьба российского военнослужащего Романа Рудакова, погибшего с сослуживцами в неравному бою с ВСУ, будет выполнена, сообщили 18 декабря в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Надпись: «кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», была найдена российскими военными при штурме на стене дома в городе Марьинке ДНР. Ранее их сослуживцы вступили в неравный бой с украинскими боевиками.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря российские военные после освобождения Марьинки нашли написанное маркером на белой кирпичной стене предсмертное письмо бойца с просьбой позаботиться о родных. Надпись была найдена после зачистки территории в подвале одного из домов.

На месте были также обнаружены девять тел погибших российских военнослужащих. Их тела направили на ДНК-экспертизу. Предположительно, штурмовая группа попала в засаду и связь с бойцами была потеряна. Они держали оборону до последнего патрона и погибли как герои.

Военные приняли решение извлечь камень и хранить его в штабе рядом со знаменем части. Специалисты из Ростовского областного музея краеведения пропитают кирпич спецраствором, чтобы сохранить его на века.