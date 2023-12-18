Москва, 19 декабря, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации поддержало законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о введении уголовной ответственности за русофобию при условии его доработки с учётом указанных замечаний. Об этом говорится в отзыве о документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 136.1 «Русофобия». Она предусматривает введение ответственности за дискриминационные действия, совершённые иностранными лицами за пределами России в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ, передаёт ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Кроме того, вторая часть новой статьи предусматривает введение ответственности за публичные призывы к совершению подобных дискриминационных действий. При этом, какие именно санкции предлагаются, не указано.

В замечании говорится, что статья 136.1 УК РФ требует уточнить наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией части первой этой статьи Кодекса, а также сроки наказания в виде лишения свободы.

Также изменения касаются действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление за пределами РФ. Оно будет распространяться на иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в РФ, совершивших преступление за пределами страны, в том числе в отношении соотечественников, не обладающих гражданством России.

Кроме того, новые нормы изменят Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в исключительных случаях будет позволительно проводить судебные разбирательства по уголовным делам о преступлениях средней тяжести в отсутствие подсудимого.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на Петербургском международном юридическом форуме вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила законодательно закрепить понятие «русофобия». Также она предложила ввести уголовное наказание за это. Эту позицию поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Оперативное введение отдельной статьи за русофобию в Уголовный кодекс поддержал и глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он не исключил, что вопрос можно решить с помощью поправок в действующие статьи УК.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что русофобия является одним из векторов борьбы с Россией. Глава государства отметил, что в мире это тоже есть. В России необходимо делать всё для того, чтобы ничего подобного не возникало, пресекать на корню любые попытки раскачать общество изнутри, сказал Путин.