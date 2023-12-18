Оренбург, 19 декабря, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России Александра Павловна Жигалова умерла на 95-м году жизни в Оренбурге. О скорбной вести сообщили в областном драматическом театре им. Горького.

Оренбургский областной драматический театр им. Горького Александра Жигалова

Артистка ушла из жизни 18 декабря. Причины смерти — не уточняются.

Коллеги написали, что Александра Жигалова отдала театральной сцене больше 50 лет. Она играла главные роли в произведениях мировой драматургии, советских и российских авторов.

Последние её роли на сцене были в 2010–2011 годах.

Среди театральных постановок — Калугина в «Служебном романе», Дездемона в «Отелло», Голда в «Поминальной молитве», Василиса Егоровна в «Капитанской дочке» и многие другие.