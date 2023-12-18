Москва, 19 декабря, 2023, 01:15 — ИА Регнум. В Госдуму Верховый суд России внёс законопроект, по которому постановление суда об освобождении осужденного в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению. Об этом сообщается на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

Svopi.ru За решеткой

Сейчас постановление суда вступает в законную силу и требует исполнения спустя 15 дней.

В пояснительной записке сказано, что такие правила не в полной мере согласуются с положениями Конституции РФ, в соответствии с которыми одним из основных прав человека и гражданина является право на жизнь. Поэтому никто не может подвергаться жестокому наказанию.

Законопроектом также предлагается закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ право суда рассматривать вопросы о предоставлении свободы осужденному по болезни не только по обращению заключённого, но и по ходатайству учреждения, исполняющего наказание.

Как сообщало ИА Регнум, российские суды обязаны принимать решение о конфискации автомобиля или другого имущества за повторное вождение в состоянии опьянения.

В случаях, когда автомобиль не принадлежит водителю, или есть другие препятствия для его конфискации, то суд обязан принять решение о конфискации другого имущества, стоимость которого соразмерна стоимости машины.