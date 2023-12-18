Москва, 19 декабря, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин продлил разрешение нескольким компаниям не учитывать голоса акционеров или членов советов директоров из недружественных стран. Это следует из указа, опубликованного 18 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

Указ продлен ещё на год — до 31 декабря 2024 года.

Под указ президента попали крупные российские компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, которые находятся под контролем подсанкционного юридического лица.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2024 года ответных мер на установленный западными странами потолок цен на российскую нефть.

Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещаются в случае, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен.

Страны G7, Евросоюза и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель на нефть из РФ, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.