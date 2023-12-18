Осло, 19 декабря, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Пассажиру авиарейса компании Nordwind Airlines стало плохо во время полёта. В экстренной ситуации российскому экипажу не разрешили посадку в аэропорту Норвегии, рассказали пассажиры ИА Регнум.

Pixabay.com Норвегия

Борт вылетел из Москвы до кубинского Варадеро 18 декабря в 11:25. Одному из мужчин после нескольких часов полëта стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

По словам пассажиров рейса, пилотам не дали разрешения сесть в одном из ближайших норвежских аэропортов. По громкой связи людям объявили, что самолëт разворачивается и полетит обратно в Москву. Норвежские власти при этом заявили, что предоставили разрешение воспользоваться российскому лайнеру воздушным пространством страны для скорейшего пролёта обратно.

Самолёт вернулся в аэропорт Шереметьево, пассажира экстренно увезли на машине скорой помощи в медучреждение.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году в рамках очередных санкционных мер ЕС, США, Канада, Норвегия и ряд других стран запретили России использовать своё воздушное пространство. РФ ответила зеркально.

В Росавиации 17 августа подтвердили пролёт трёх российских самолётов, которые, пролетая над нейтральными водами, были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. Самолёты летели в Калининград и обратно. Из-за грозы им пришлось войти в закрытое для РФ воздушное пространство НАТО. Эти государства пошли на уступки и разрешили пролёт из-за опасных погодных условий.