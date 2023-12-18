Брюссель, 19 декабря, 2023, 00:18 — ИА Регнум. В рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюз освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» ради Японии. Об этом говорится в нормативных актах в «Официальном журнале ЕС».

Gazprom. ru Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин-2»

В сообщении ЕС указано, что ценовое ограничение предусматривает, что конкретные проекты, важные для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения.

«Освобождение проекта «Сахалин-2» должно быть продлено до 28 июня 2024 года для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны в ноябре 2023 года стал самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2022 года (1,737 млн тонн). Больше всего СПГ в ноябре 2023 года было отправлено из России во Францию и Бельгию.

Япония может уже в ближайшие три года нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 миллиона тонн в год. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC сохранила интерес к «Арктик СПГ 2» и продолжила финансировать проект

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония будет продолжать участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они имеют важное значение для обеспечения энергетической безопасности страны.