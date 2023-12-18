Москва, 18 декабря, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признал, что американские власти разделяют жертвы среди мирного населения от ударов Израиля в секторе Газа и в украинско-российском конфликте.

Defense.gov Джон Кирби

По словам чиновника Белого дома, США не видели доказательств, что ЦАХАЛ целенаправленно уничтожал невинных людей.

«Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаём», — сказал Кирби.

При этом он также заявил, что у России якобы такие цели и «в этом можно сравнить её с тактиками ХАМАС».

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины всё чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то «успехи». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Удары наносятся не по военным, а по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов ВСУ «уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами».

22 ноября украинские беспилотники атаковали в Запорожской области группу российских журналистов, корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил осколочные ранения, от которых он скончался.

По меньшей мере 270 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года в результате боевых действий Киева. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По состоянию на 15 ноября 2023 года на территории ДНР из-за обстрелов и боевых действий пострадали 663 ребёнка, четверым установлена инвалидность. Чаще всего у пострадавших фиксировали минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения и сочетанные травмы. Погибли 214 детей.

В ЛНР получил ранения 191 ребёнок, ещё 57 погибли. Инвалидность установлена 71 ребёнку. В Херсонской области пострадали 35 детей, шестеро из них погибли. В Запорожской области пострадали десять детей.