Похищенного в Бразилии экс-футболиста нашли живым
Globo: экс-футболиста Кариока освободили из плена похитителей в Бразилии
Бразилиа, 18 декабря, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Бывший футболист, полузащитник испанской «Валенсии» и бразильского «Коринтианса» 52-летний Марселиньо Кариока был благополучно освобождён гражданской полицией после похищения. Об этом написала газета Globo.
Бразилец Кариока пропал без вести 17 декабря. Было известно, что он ушёл с концерта с незнакомой женщиной. Автомобиль его был найден в 25 км от места пропажи.
Позже похитители связались с семьей бразильца и потребовали выкуп в размере 90 тыс. реалов (более 18 тыс. долларов). И уже утром 18 декабря двое подозреваемых были арестованы.
Как выяснилось, Кариока держали несколько часов в «частной тюрьме». Мотив похищения не разглашается.
Но сам пострадавший в своём видеообращении в соцсетях сказал, что его похитил муж женщины, с которой у него завязались отношения на этом концерте.
Как сообщало ИА Регнум, в Новороссийске задержали бойца ММА Карена Торояна за похищение и убийство 38-летней женщины. Тороян входил в состав банды автоугонщиков, которые также похищали людей.
Погибшей оказалась супруга предпринимателя Романа Григоренко. Её похитили по дороге в фитнес-центр. Утром 15 декабря Юлия отправилась на тренировку в фитнес-центр, а затем перестала выходить на связь. В правоохранительные органы обратился её 41-летний супруг.
Через два дня её тело нашли в лесу в районе кладбища со множественными ножевыми ранениями туловища и шеи.
Восьмилетнюю девочку похитили в Козельске Калужской области. Днём ранее её родственники обратились с заявлением в полицию. К поискам подключились полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Подруга матери пропавшей школьницы сказала, что неизвестные заявили о похищении ребёнка. Вернувшись домой, она не застала там дочь, а позже получила SMS, в котором за ребёнка потребовали выкуп — 1,5 млн рублей. Женщина отметила, что сама сим-карта была неактивна, и кто писал — неизвестно.
Вскоре девочку нашли. В сопровождении полицейских её доставили в больницу.