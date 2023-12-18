Бразилиа, 18 декабря, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Бывший футболист, полузащитник испанской «Валенсии» и бразильского «Коринтианса» 52-летний Марселиньо Кариока был благополучно освобождён гражданской полицией после похищения. Об этом написала газета Globo.

Кадр из видео Марселиньо Кариока

Бразилец Кариока пропал без вести 17 декабря. Было известно, что он ушёл с концерта с незнакомой женщиной. Автомобиль его был найден в 25 км от места пропажи.

Позже похитители связались с семьей бразильца и потребовали выкуп в размере 90 тыс. реалов (более 18 тыс. долларов). И уже утром 18 декабря двое подозреваемых были арестованы.

Как выяснилось, Кариока держали несколько часов в «частной тюрьме». Мотив похищения не разглашается.

Но сам пострадавший в своём видеообращении в соцсетях сказал, что его похитил муж женщины, с которой у него завязались отношения на этом концерте.

Как сообщало ИА Регнум, в Новороссийске задержали бойца ММА Карена Торояна за похищение и убийство 38-летней женщины. Тороян входил в состав банды автоугонщиков, которые также похищали людей.

Погибшей оказалась супруга предпринимателя Романа Григоренко. Её похитили по дороге в фитнес-центр. Утром 15 декабря Юлия отправилась на тренировку в фитнес-центр, а затем перестала выходить на связь. В правоохранительные органы обратился её 41-летний супруг.

Через два дня её тело нашли в лесу в районе кладбища со множественными ножевыми ранениями туловища и шеи.

Восьмилетнюю девочку похитили в Козельске Калужской области. Днём ранее её родственники обратились с заявлением в полицию. К поискам подключились полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Подруга матери пропавшей школьницы сказала, что неизвестные заявили о похищении ребёнка. Вернувшись домой, она не застала там дочь, а позже получила SMS, в котором за ребёнка потребовали выкуп — 1,5 млн рублей. Женщина отметила, что сама сим-карта была неактивна, и кто писал — неизвестно.

Вскоре девочку нашли. В сопровождении полицейских её доставили в больницу.