Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Троим военнослужащим отказали в заселении в один из отелей Ростовской области по причине нехватки подходящих номеров, сообщил глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко.

ИЗВЕСТИЯ/ Эдуард Корниенко

Он напомнил о появившейся в Сети публикации о том, что бойцам СВО не предоставили ночлег в одном из отелей района. Номер ранее для них забронировала женщина, но прибывшие мужчины подтвердить бронь не смогли.

«В заселении было отказано в связи с отсутствием подходящей комнаты для троих мужчин. Оплата была возвращена», — написал Коваленко в своём Telegram-канале.

По его словам, в телефонном разговоре женщина сказала, что военнослужащие подъехали по её заявке, но сама она приехать не сможет.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря администратор отеля в Ростовской области, где отказались заселять троих бойцов, возвращавшихся в зону СВО, заявила, что в тот день гостиница была переполнена военными. По словам женщины, основной причиной отказа были условия бронирования, по которым планировалось заселить лишь двоих военнослужащих. После общественного резонанса в отель стали поступать звонки с угрозами. Администратор добавила, что скандальный случай произошёл ещё 28 ноября.