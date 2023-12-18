Москва, 18 декабря, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб в неравном бою с украинскими боевиками.

Фото: соцсети

21-летний Роман Рудаков, призванный из Батайска Ростовской области, написал на стене дома в городе Марьинка свою последнюю просьбу — «позаботиться о матери, сестре и брате».

Шойгу поручил сделать для семьи погибшего всё необходимое.

Как сообщало ИА Регнум, надпись была обнаружена российскими бойцами при штурме Марьинки 12 декабря. Они нашли написанное маркером на кирпичной стене предсмертное письмо.

«Кто меня найдёт позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — написал боец.

Бывшая классная руководительница Рудакова рассказала журналистам, что тот со школьных лет заботился о своём больном брате, а после того, как отцу пришлось оставить работу, стал помогать семье и не забывал о родных, даже находясь на передовой.

Рядом с надписью в подвале одного из домов солдаты нашли эту надпись и девять тел погибших российских бойцов. Тела направили на ДНК-экспертизу. Предположительно, штурмовая группа попала в засаду и связь с бойцами потеряли. Они держали оборону до последнего патрона и погибли как герои.

Российские военные решили извлечь камень. Он будет храниться в штабе рядом со знаменем части. Специалисты из Ростовского областного музея краеведения займутся консервацией послания на камне. Они пропитают кирпич спецраствором, чтобы сохранить его на века.

Семья Романа Рудакова получила несколько звонков с угрозами расправы и обратилась в полицию.