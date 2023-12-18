Пекин, 18 декабря, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в столицу Китая, сообщила 18 декабря пресс-служба российского правительства.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В аэропорту Пекина российскую делегацию встретили замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Во вторник, 19 декабря, в Пекине запланирована 28-я встреча глав правительств России и Китая. Кроме переговоров в широком составе ожидается отдельная беседа Мишустина с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

В среду, 20 декабря, премьер-министр РФ планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены рассмотреть развитие отношений в разных сферах. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных российско-китайских проектов. По окончании встречи ожидается принятие совместного коммюнике и подписание ряда документов.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 мая Михаил Мишустин также прилетел в Пекин. В первый день визита премьер-министр в Шанхае выступил на российско-китайском саммите, а также посетил Научно-исследовательский институт нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec. Затем состоялись российско-китайские переговоры и встреча с премьером государственного совета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином.