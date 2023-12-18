Лондон, 18 декабря, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Британский исполнитель, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил об угрозе для других проектов западных звёзд выступление на российском телевидении. Он назвал это убеждение абсурдным в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Michele Nucci /Keystone Press Agency/ Global Look Press Роджер Уотерс

«Люди мне говорили, как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь! Я считаю всё это абсурдным», — сказал он.

Ведущие программы предложили музыканту переехать жить в Россию. Уотерс выразил им благодарность за приглашение, добавив, что рад иметь возможность напрямую обратиться к россиянам и выразить свою точку зрения на тему специальной военной операции.

Британский исполнитель призвал отойти от пропаганды тех, кто разжигает конфликт и кому он выгоден.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года выступление Роджера Уотерса на заседании в Совете Безопасности ООН вызвало поддержку со стороны читателей британской газеты Daily Mail. Речь касается слов музыканта о том, что Россия решила начать специальную военною операцию на Украине из-за действий западных стран. Один из читателей согласился с Уотерсом в том, что Запад зациклен на РФ и сам спровоцировал Москву.