Экс-лидер Pink Floyd высказал на российском ТВ своё мнение о начале СВО
Экс-лидер Pink Floyd назвал абсурдом последствия выступлений на российском ТВ
Лондон, 18 декабря, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Британский исполнитель, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил об угрозе для других проектов западных звёзд выступление на российском телевидении. Он назвал это убеждение абсурдным в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Люди мне говорили, как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь! Я считаю всё это абсурдным», — сказал он.
Ведущие программы предложили музыканту переехать жить в Россию. Уотерс выразил им благодарность за приглашение, добавив, что рад иметь возможность напрямую обратиться к россиянам и выразить свою точку зрения на тему специальной военной операции.
Британский исполнитель призвал отойти от пропаганды тех, кто разжигает конфликт и кому он выгоден.
Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года выступление Роджера Уотерса на заседании в Совете Безопасности ООН вызвало поддержку со стороны читателей британской газеты Daily Mail. Речь касается слов музыканта о том, что Россия решила начать специальную военною операцию на Украине из-за действий западных стран. Один из читателей согласился с Уотерсом в том, что Запад зациклен на РФ и сам спровоцировал Москву.