Волгоград, 18 декабря, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Власти Волгограда приняли решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь, сообщили 18 декабря ТАСС в пресс-службе администрации города.

Анастасия Полозкова ИА Регнум

«Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь», — сказали в администрации.

При этом в детских садах, домах культуры и других учреждениях пройдут утренники, костюмированные постановки и другие мероприятия для детей.

Причины отмены фейерверка и праздничных массовых гуляний не называются.

Как сообщил в свою очередь глава города Урюпинска Волгоградской области Юрий Хорошеньков в своём Telegram-канале, в этом городе также не будут устраивать фейерверк в новогоднюю ночь.

Как передавало ИА Регнум, глава Республики Крым Сергей Аксёнов ранее высказал мнение, что широкое празднование новогодних праздников фейерверками и корпоративами в период проведения спецоперации некорректно и неэтично.

Аксёнов уточнил, что в крымских детских садах и школах обязательно пройдут новогодние утренники, а города и посёлки обязательно украсят, в том числе праздничными ёлками, однако массовых мероприятий на площадях, концертов и организованных властями фейерверков не будет.