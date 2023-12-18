Москва, 18 декабря, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан России живут от зарплаты до зарплаты, но при этом в стране есть много богатых и очень богатых людей, заявил 18 декабря президент России Владимир Путин.

Михаил Климентьев/ТАСС

На встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям президент похвалил одного из участников, который рассказал, что учится и одновременно подрабатывает. Люди, вне зависимости от происхождения и благополучия семьи, должны добиваться всего самостоятельно, это будет полезно им самим, отметил глава государства.

«Подавляющее большинство граждан (России — Прим. ред.) живут всё-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых — очень много. Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как (это — Прим. ред.) называется. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему всё с неба сыплется как манна небесная, он ничем не дорожит», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин заявил, что заработная плата работников бюджетной сферы должна индексироваться своевременно. Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе люди будут уходить из бюджетной сферы, скзал он.

Ранее президент отмечал, что экономическую политику в России необходимо выстроить так, чтобы она способствовала росту доходов населения и снижению бедности. Эти меры, а также меры социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, должны обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства, добавил глава государства.