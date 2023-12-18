Москва, 18 декабря, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Нападение уроженцев Таджикистана на наряд полиции возле рынка «Садовод» вскрыл и другие проблемы в вопросе нелегальной рабочей силы в России. По данным источникаИА Регнум, стычка, которая едва не закончилась массовым побоищем с участием более 80 трудовых мигрантов, позволила понять, что практически все участники — работники «Садовода» официально были безработными и только девять изх них находилить на территории России законно.

Екатерина Калаева ИА Регнум

Сам инцидент произошёл 15 декабря. Несколько десятков мигрантов помешали полицейскому экипажу произвести задержание таксиста, который в ответ на требование полицейских предъявить документы ответил агрессией и напал на одного из правоохранителей. Так, Юсупов Сухроб не просто в грубой форме отказался выполнять требования, но затем совершил наезд на полицейского, а выйдя из машины ещё несколько раз ударил его в область голову и туловища, попутно срывая с него погоны.

Пока на подмогу сотруднику прибыл наряд, Юсупов позвал соотечественников с рынка. Основными зачинщиками нападения следствие рассматривает неких Абдулоева С., Юсунова Р. А., Бобиева С., Гуриеву М. и 17-летнего подростка родом из Таджикистана Вихозода С. и ещё четверых мужчин, чьи личности до сих пор устанавливаются.

Все вышеперечисленные выкрикивая оскорбления и ругательства, закидывали полицейским снегом, повредили автомобили и пытались нанести удары провоохранителям.

В итоге следователи возбудили шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 318 (применение насилия к представителям власти), ст. 319 (публичное оскорбление представителя власти при исполнении) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Расследование объединено в одно дело.

Пока пятеро подозреваемых задержаны в рамках с. 91 УПК, а вот таксист Юсупов уже решением суда арестован.

Всего с целью проверки соблюдения миграционного законодательства, с территории рынка в отделы полиции были доставлены 82 человека, из которых 21 мигранта было решено оштрафовать и выдворить с территории России за нарушение миграционного законодательства. Всего девять из всех задержанных не имели проблем с законом.

По словам источника, все задержанные — уроженцы Таджикистана, которые официально трудоустроены не были.

По сообщению главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой, один из стражей порядка после нападения был госпитализирован. Кроме того, член СПЧ задалась вопросом о том, что неужели администрация «Садовода» не в курсе нарушения закона на территории рынка?

«Или там уже создан такой анклав со своими законами, которые поставлены выше государственных законов? Я думаю, второе», — добавила она.

Как писало ИА Регнум, разгонять агрессивных мигрантов пришлось выстрелами в воздух с одновременным запросом подмоги от «Росгвардии». «Садовод», несмотря на свое «ботаническое» прошлое, в настоящее время является огромным вещевым рынком, который по факту превратился в настоящий город в городе. 40 гектаров земли, девять с половиной тысяч торговых павильонов, парковка на десять тысяч машин, тысячи продавцов. Которые, как показывает практика, живут по своим правилам.