Москва, 18 декабря, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Причиной смерти танцора, шоумена и актёра Дмитрия Красилова может быть болезнь сердца. Об этом 18 декабря сообщил источник ИА Регнум.

Артем Геодакян/ТАСС Танцор, шоумен и актёр Дмитрий Красилов

По предварительной информации, Красилов скончался в квартире на улице Академика Янгеля из-за сердечного приступа, который может быть связан с лишним весом. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Красилов умер в Москве. По предварительной информации, ему стало плохо 17 декабря, когда он возвращался с работы, а на следующий день тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни.

В 2017 году Красилов принял участие в танцевальном конкурсе «Танцы на ТНТ». На отборочных выступлениях он смог привлечь к себе внимание. Известность артист получил после роли «Пухляша» в клипе LittleBig на песню Uno.