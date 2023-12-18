Москва, 18 декабря, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не будет брать отпуск на время предвыборной кампании, сообщил 18 декабря ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Фадеичев/ТАСС Владимир Путин

«Нет, он совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента. Поэтому такой необходимости нет», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин первым из кандидатов подал документы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России в Центральную избирательную комиссию.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы российский лидер сообщил 9 декабря после просьбы отца погибшего в ДНР Владимира Жоги Артёма. Тогда он после награждения медалями «Золотая Звезда» обратился к президенту с просьбой от жителей новых регионов, бойцов спецоперации и других россиян пойти на выборы в следующем году.

16 декабря была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. В список «Команды Путина», созданной для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других областей. Среди них, в частности, Сергей Карякин, Джефф Монсон, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Владимир Машков, Валерией Гергиев, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Захар Прилепин, Леонид Рошаль, Артём Жога.

Для российских избирателей крайне важно, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась страна, подготовка к выборам идёт согласно законодательству, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Российский лидер идёт на президентские выборы 2024 года в качестве самовыдвиженца, но в то же время он опирается на ряд политических партий и лидеров общественного мнения. На это в беседе с ИА Регнум указал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.