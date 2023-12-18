Москва, 18 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Российский актёр Евгений Миронов рассказал о ссоре с певицей Кристиной Орбакайте при первом знакомстве из-за того, что перепутал её с другой артисткой. Историю об этом Миронов рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Евгений Одиноков / РИА Новости Певица Кристина Орбакайте

По словам артиста, он встретил Орбакайте на съёмках фильма «Лимита». Тогда Миронов пришёл в гримёрку певицы и представился её поклонником, при этом перепутав её с другой эстрадной певицей Натальей Ветлицкой.

«Думаю, как же мне к ней (к Орбакайте. — Прим. ред.) подлизаться? Надо же какие-то партнёрские отношения наладить. И тут говорю — слушайте, я вообще ваш большой поклонник, мне так нравится ваша песня. Она спрашивает — какая? Говорю — посмотри в глаза, я хочу сказать», — пересказал случай артист.

После этой ситуации певица целую неделю отказывалась разговаривать с ним, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщали о приезде Орбакайте из США в Россию. Так, в начале декабря Орбакайте заметили на «Песне года». Программу она завершила пожеланиями любви и мирного неба над головой. При этом семья Орбакайте пока в Россию не приезжает. Также сообщалось, что артистка готова приезжать в Россию на корпоративы.

Однако позже стало известно, что певица после новогодних корпоративов снова уедет в США. Отмечалось, что Орбакайте уже взяла билеты и уедет после новогодних корпоративов. Не исключено, что певица снова вернётся в Россию по работе. При этом цены на мероприятия она снизила на 500 тысяч рублей до четырёх с половиной миллиона рублей.