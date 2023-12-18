Москва, 18 декабря, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 декабря поздравил своего египетского коллегу Абдулфаттаха Халила ас-Сиси с победой на выборах президента Египта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Egyptian President Office Source: Keystone Press Agency /Global Look Press Абдулфаттах Халил ас-Сиси

«Убедительная победа на выборах стала наглядным свидетельством широкого признания Ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом», — отметил президент России в своей телеграмме.

Путин высоко оценил личный вклад ас-Сиси в развитие отношений стратегического партнёрства между Россией и Египтом, а также подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы по развитию двусторонних связей и взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках БРИКС.

Ранее 18 декабря в избирательной комиссии Египта сообщили, что по итогам прошедших 10–12 декабря выборов ас-Сиси избран на новый срок. Явка составила 66,8%, за действующего главу государства проголосовали чуть менее 90% граждан.

9 декабря Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор. Лидеры обсудили в том числе вопросы развития двустороннего сотрудничества. Путин, как и в разговоре, состоявшемся в ноябре 2023 года, поблагодарил ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей из сектора Газа, а также в доставке туда гуманитарных грузов из России. Также он пожелал президенту Египта успеха на выборах.

Ас-Сиси родился в 1954 году в Каире. Он окончил Национальную военную академию Египта и занимал ряд должностей в армии страны. В 2012–2014 годах ас-Сиси возглавлял министерство обороны и Вооружённые силы Египта. Пост президента страны он занимает с 2014 года.