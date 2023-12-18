Москва, 18 декабря, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Танцор, шоумен и актёр Дмитрий Красилов умер в Москве, сообщает 18 декабря Telegram-канал «112».

Сергей Карпухин/ТАСС Танцор, шоумен и актёр Дмитрий Красилов

По предварительной информации, ему стало плохо 17 декабря, когда он возвращался с работы, а 18 декабря тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни.

Дмитрий Красилов родился он в Алтайском крае в городе Заринске в 1994 году. Хореографией начал заниматься с 2003 года, когда мама привела его в местный эстрадный ансамбль «Улыбка». После удачного прохождения этапа отбора, свои следующие 10 лет он занимался в этом эстрадном ансамбле, после чего поступил в Алтайский государственный институт культуры, получив диплом актёра драматического театра и кино.

В 2017 году он принял участие в танцевальном конкурсе «Танцы на ТНТ». На отборочных выступлениях он смог привлечь к себе внимание. Известность артист получил после роли «Пухляша» в клипе LittleBig на песню Uno.

Он играл эпизодические роли в таких сериалах, как: «Ивановы Ивановы», «Дылды», «ИП Пирогов-2», «Толя-робот», «Учителя». Помимо этого, он снялся во «Вторжении» Федора Бондарчука, и каким-то образом попал в программу Елены Малышевой «Жить здорово».