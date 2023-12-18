Москва, 18 декабря, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Ни в одной стране мира нет такого атомного ледокольного флота, как в России, а Северный морской путь становится всё более эффективным, чем Суэцкий канал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 18 декабря на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Вера Костамо / РИА Новости

«Ни у кого в мире нет таких судов. Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот», — подчеркнул Путин.

В ходе разговора президент добавил, что атомный ледокол «Лидер», создающийся в РФ, станет отдельной страничкой в истории флота, а также поможет расширить возможности Северного морского пути.

«У нас один из крупнейших ледоколов, который должен быть создан в ближайшее время — «Лидер». Он вообще будет колоть лёд, который трудно себе представить, без ограничений, 6-7 метров в высоту», — отметил президент.

Главы государства добавил, что Северный морской путь всё больше открывается для судов в разное время года, но ледокольный флот будет нужен ещё долго.

Ранее, 11 декабря, Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Путин подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для России.

Как передавало ИА Регнум, летом газета The Wall Street Journal писала об отставании США в области производства атомных ледоколов. Авторы статьи обратили внимание на то, что США отстают от России в производстве настоящих полярных ледоколов, которые могут преодолевать сплошной лёд толщиной в несколько футов.

Отмечается, что в настоящее время у Соединённых Штатов нет ледокола, который бы работал в Арктике круглый год.