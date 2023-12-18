Москва, 18 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин идёт на президентские выборы 2024 года в качестве самовыдвиженца, но в то же время он опирается на ряд политических партий и лидеров общественного мнения. На это в беседе с ИА Регнум указал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Максим Блинов/POOL/ТАСС Владимир Путин

Ранее Владимир Путин первым из кандидатов подал документы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России в Центральную избирательную комиссию.

Политолог Шаповалов отметил, что процедура подачи документов идёт в соответствии с нормами вслед за созданием инициативной группы, но также демонстрирует значимость, которую имеет избирательный процесс.

«Стоит подчеркнуть, что президент идёт в качестве самовыдвиженца. Но в то же время он опирается на ряд политических партий и общественных организаций», — поделился Шаповалов.

Он напомнил, что российский лидер днём ранее принял участие в XXI съезде партии «Единая Россия», где его кандидатуру единогласно поддержали. Также о своей поддержке Путину заявила и фракция «Справедливая Россия. За правду». Эксперт отметил и участие общероссийского Народного фронта.

«И мы видели с каким воодушевлением — свыше 700 граждан России, собравшихся группой избирателей, принимало решение о выдвижении в качестве кандидата нашего президента. И эта группа, по сути, является срезом всего российского общества — это и важные политические деятели, и журналисты, и спортсмены, и деятели культуры, военкоры. Это очень авторитетное собрание россиян, лидеров общественного мнения, которые выдвинули Владимира Путина», — отметил политолог.

Он также подчеркнул, что для России очень важны демократические принципы. Как отметил Шаповалов, президентские выборы являются высшим проявлением данных демократических принципов, а президент всегда обращает внимание на значимость выбора народа как носителя суверенитета. К тому же российская избирательная система по праву может считаться одной из самых совершенных. У неё есть большое количество преимуществ, среди которых высокая степень технологичности, несколько разнообразных вариантов принять участие в голосовании — организация выборов в несколько дней, дистанционность, опции мобильного избирателя.

«И тот избирательный процесс, который сейчас начался, имеет огромное значение. Стоит подчеркнуть, что в России на данный момент создана одна из самых совершенных в мировой практике избирательных систем», — добавил Шаповалов.

Он отметил, что до конца этого года станут известны фамилии и других кандидатов для участия в президентских выборах. Уже известно, что будут кандидаты от трёх парламентских партий — КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

«Каждая из партий в ближайшие дни проведёт свой партийный съезд, и мы узнаем, кого они делегируют в качестве кандидатов. Также возможно выдвижение и других кандидатов, не представляющих парламентские партии, самовыдвиженцев. И в самое ближайшее время мы узнаем, кто будет в избирательной бюллетени», — отметил эксперт.

8 декабря в ходе разговора с военнослужащими после церемонии вручения наград «Золотая Звезда» президент в ответ на просьбу Артёма Жоги заявил, что примет участие в выборах в марте 2024 года. Путин отметил, что в разное время у него были «разные мысли» на эту тему, однако в конце концов он решил, что «время такое», что в выборах участвовать нужно.

Позднее, 16 декабря, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Путин на предстоящих выборах не будет выставлять свою кандидатуру от какой-либо партии, а примет участие в них в качестве самовыдвиженца. Позднее в этот же день была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения действующего президента. В список «Команды Путина», созданной для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других областей. Среди них, в частности, Сергей Карякин, Джефф Монсон, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Владимир Машков, Валерией Гергиев, Иван Охлобыстин, Никита Михалков и другие. Собрание группы поддержало решение Путина о самовыдвижении на выборы в 2024 году.

По информации ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, о чём свидетельствуют опросы. Также по данным фонда «Общественное мнение», выдвижение Путина на новый президентский срок одобряют 70% граждан страны.

Выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года, с 15 по 17 число.