Москва, 18 декабря, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Существует практика брони от призыва выпускников по спискам профессий, составляемым Минпромторгом и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом 18 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Виталий Тимкив / РИА Новости

«Даже по этим 20% (призываемым в армию — прим. ИА Регнум) существуют определённые правила, которые заключаются в том, что министерство промышленности совместно с предприятиями ОПК составляют списки по определённым профессиям и специальностям, для которых делаются исключения при призыве на срочную военную службу», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин рассказал, что в России 800 тыс. выпускников колледжей. Из них в армию на срочную службу призываются только 20%.

В ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что молодым людям стоит ставить перед собой амбициозные цели и беречь честь смолоду.