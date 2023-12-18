Брюссель, 18 декабря, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Евросоюз смягчил ограничения на ввоз в сообщество предметов личного пользования для прибывающих из России, включая предметы гигиены и одежду. Об этом сказано в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном 18 декабря.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Совет решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены или одежду, которую носят путешественники или которая находится в их багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические регистрационные знаки, для въезда в ЕС», — говорится в тексте.

Также сообщается, что ЕС разрешил гражданам стран-членов Евросоюза въезжать в сообщество на автомобилях из РФ при условии, что они не предназначены для перепродажи.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Евросоюз принял новый 12-й пакет антироссийских санкций.

В частности, согласованный пакет включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Кроме того, были ужесточены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций включает в себя и обеспечение ограничения цен на нефть и дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока, трубки и трубки из фольги.

Также Евросоюз включил в черный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.