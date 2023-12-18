ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из РФ
ЕС разрешил гражданам сообщества въезжать из РФ на личном авто
Брюссель, 18 декабря, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Евросоюз смягчил ограничения на ввоз в сообщество предметов личного пользования для прибывающих из России, включая предметы гигиены и одежду. Об этом сказано в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном 18 декабря.
«Совет решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены или одежду, которую носят путешественники или которая находится в их багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические регистрационные знаки, для въезда в ЕС», — говорится в тексте.
Также сообщается, что ЕС разрешил гражданам стран-членов Евросоюза въезжать в сообщество на автомобилях из РФ при условии, что они не предназначены для перепродажи.
Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Евросоюз принял новый 12-й пакет антироссийских санкций.
В частности, согласованный пакет включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.
Кроме того, были ужесточены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций включает в себя и обеспечение ограничения цен на нефть и дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока, трубки и трубки из фольги.
Также Евросоюз включил в черный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.