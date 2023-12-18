Москва, 18 декабря, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает важным, чтобы даже золотая молодёжь сама «карабкалась» по жизни и достигала успеха своим трудом. Об этом российский лидер заявил 18 декабря на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Известия/Константин Кокошкин

«Это всегда непросто — подрабатывать и учиться, делать эти шаги в профессии. Но это всегда создаёт серьёзные конкурентные преимущества в будущем для человека — когда он: а) борется за свое будущее, б) может его оценить и, как производное, дорожит этим», — сказал он.

По его словам, подавляющее большинство граждан России живут всё-таки от зарплаты до зарплаты. Однако и богатых, и очень богатых, по его словам, очень много.

«Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему всё с неба сыпется как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чем беда», — пояснил президент.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что молодым людям стоит ставить перед собой амбициозные цели и беречь честь смолоду.

Также российский лидер заявлял 21 ноября в своём обращении к участникам старта 100-дневного отсчёта до Всемирного фестиваля молодёжи, что достижения России способны удивлять и вдохновлять, и молодёжь со всего мира сможет узнать Россию такой, какая она есть, со всем её многообразием и богатством.