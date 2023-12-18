Мелитополь, 18 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. На запорожском направлении танк Вооружённых сил Украины взорвался словно атомная бомба после попадания в него фугасной авиабомбы. Видеокадры взрыва опубликованы в соцсетях.

Кадр из видео prezident-bk-avtodor-vladimir-rodionov 15713514451529136476

На кадрах видно, как танк ВСУ стремительно движется вдоль лесополосы, как вдруг в него попадает фугасная авиабомба (ФАБ) и взрывает боекомплект вместе с топливными баками бронемашины. Густое облако дыма после удара напоминает ядерный гриб.

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Как передавало ИА Регнум, 17 ноября украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

По его словам, когда на опорный пункт падают четыре или пять бомб весом в несколько тон, то от этого места ничего не остаётся. Генерал ВСУ отметил, что любая поставленная Западом техника не будет гарантировать успех, потому что российские военные с ней легко справятся.

В начале октября стало известно, что российская армия уничтожила возле села Александро-Калиново (ДНР) бункер с группой командования ВСУ «Соледар». Удар нанесли бомбой ФАБ-1500УМПК. В результате ВСУ потеряли порядка 50 офицеров. Удар разрушил почти всю аппаратуру связи, боевую технику и опорные пункты в радиусе ста метров.