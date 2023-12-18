Москва, 18 декабря, 2023, 18:32 — ИА Регнум. В России 800 тыс. выпускников колледжей, из них в армию на срочную службу призываются только 20%. Об этом 18 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Макс Ветров / РИА Новости

«У нас выпускников, о которых вы говорите (по целевому набору — прим. ИА Регнум), примерно 800 тыс. человек из техникумов, колледжей. Из них только 20% призываются», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России приняли поправки касательно военной службы. Так, в них включили повышение призывного возраста до 30 лет, правила службы по контракту, размеры штрафов и другие изменения.

Полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбу и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.