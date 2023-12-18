Москва, 18 декабря, 2023, 17:50 — ИА Регнум. В России растет количество предпринимателей. На сегодняшний день количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достигло 6,3 млн, что стало рекордом за всю историю существования реестра МСП. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на конференции «Новая экономика».

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«На сегодняшний день количество субъектов МСП достигло 6,3 млн, и это рекорд по сравнению с 16-м годом, когда был создан реестр МСП. А занятость составила уже более 31 млн человек», — сказал Исаевич. Он добавил, что малый бизнес смог стать катализатором экономики предложения.

Исаевич отметил, что в этом году государство также начало больше поддерживать производственный бизнес. «На сегодняшний день проникновение доли государства от общего объема кредитования с точки зрения поддержки составило 31%. То же самое мы видим и с точки зрения производства, производителей одежды — на сегодняшний день это 47 млрд [рублей], которые были получены от государства», — цитирует Исаевича ТАСС.

По словам Исаевича, также наблюдается рост льготного кредитования в индустрии гостеприимства. «Только в этом году в 2,5 раза увеличился объем государственной поддержки в рамках гостиничных комплексов, которые предприниматели могут реализовывать», — сообщил он.