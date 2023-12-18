Москва, 18 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В России в ближайшие три года необходимо подготовить один миллион современных специалистов по высокотехнологичным направлениям, заявил 18 декабря президент РФ Владимир Путин.

Виталий Аньков /РИА Новости

По словам главы государства, во всём мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров.

Также российский лидер отметил важность того, чтобы процесс подготовки специалистов проходил в тесной корреляции с рынком труда.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 октября завил, что величие России кроется в суверенитете, а он основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность страны.

7 декабря глава государства заявил, что США и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить своё доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это невозможно.