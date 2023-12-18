Путин призвал подготовить 1 млн специалистов по технологичным направлениям
Москва, 18 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В России в ближайшие три года необходимо подготовить один миллион современных специалистов по высокотехнологичным направлениям, заявил 18 декабря президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, во всём мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров.
Также российский лидер отметил важность того, чтобы процесс подготовки специалистов проходил в тесной корреляции с рынком труда.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 октября завил, что величие России кроется в суверенитете, а он основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность страны.
7 декабря глава государства заявил, что США и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить своё доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это невозможно.