Москва, 18 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Тесная связь должна существовать между работодателями и подготовкой высокотехнологичных специалистов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 декабря.

Владимир Подоксенов/РИА Новости

Сегодня в мире происходит технологическая революция. Для России важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в августе на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам Путин подчеркнул, что в России необходимо обеспечить кадровый суверенитет. Он отметил, что специалистов нужно готовить в том числе по самым дефицитным рабочим профессиям.

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