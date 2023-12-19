Москва, 19 декабря, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В рамках Московского экономического форума организационный комитет подготовил предложения, чтобы поддержать развитие суверенной культуры внутри страны. Автором статьи стал председатель форума Константин Бабкин от лица оргкомитета МЭФ.

Пресс-служба Московского экономического форума Выставка «Искусство труда»

В статье отмечается, что процесс объединения различных частей мира в одну стандартную культурную и экономическую расцветку закончился. Россия переживает две трансформации — переход из постмодерна в метамодерн и выход из-под влияния Запада, обращение внимания на прошлое и на существующие задачи русской цивилизации. Однако эти трансформации слабо отражаются в современном культурном пространстве России.

Константин Бабкин отмечает, что государство имеет мощные рычаги влияния на культуру: оно управляет ведущими телеканалами, театрами, выставочными залами, вузами, отмечает выдающиеся персоны наградами. Кроме того, оно формирует бюджет Минкульта и Минспорта, региональных министерств, влияет на финансы госкорпораций, осуществляет стимулирование с помощью налоговых льгот. Между тем, по мнению автора документа, культура России находится под давлением западной и страдает из-за отсутствия ясной государственной стратегии.

В статье Константин Бабкин напомнил, что периоды ослабления интереса к собственной культуре и истории в России уже бывали, например, во времена Петра I и до второй половины XIX века, которая была расцветом русской государственности и культуры. В первые десятилетия Советской власти содержанием искусства и художниками занималось государство, опираясь на новую идеологию.

Начиная с 1980-х и по сегодняшнее время, русское искусство пытается найти свою идентичность в контексте западного нового искусства 20 века. Так, в 90-е рождаются копии европейской культурной сцены — фонды, галереи, биеннале и рынок искусства. Эти практики породили универсалии contemporary art, которому стали обучать новые художники, получившие международный опыт. Эта сцена существовала отдельно от традиции, выдавая себя как часть передового искусства в развивающейся стране.

Сегодня волна санкций, пандемийные ограничения, разница подходов к будущему Украины, вылившаяся в вооружённое противостояние, выстроили высокий барьер между Россией и Западом. Произошёл исход знаковых поклонников западной культуры из страны. Это даёт шанс вновь обратить взгляд на себя, и именно в себе искать источники силы.

Председатель форума Константин Бабкин от лица оргкомитета МЭФ предлагает описать современное состояние каждой из этих культурных сфер, дать ориентиры для их развития с точки зрения укрепления цивилизации и сформулировать пожелания к политике, проводимой государством в отношении этих сфер и в отношении культуры в целом.

В частности, в сфере кино, где государство тратит существенные деньги на создание фильмов, авторы доклада отмечают игнорирование проблем созидания, подача советского и более раннего периодов истории России в негативном ключе, отсутствие патриотизма. В театральной сфере они указывают на то, что получающие государственную поддержку театры игнорируют темы патриотизма, СВО, вообще избегают современные темы. Либеральная повестка при этом присутствует в существенных объёмах.

Отдельно Константин Бабкин подчёркивает, что практических во всех сферах, связанных с культурой, проводится политика, вышедшая родом из эпохи 80-х и 90-х годов, эпохи кризиса России.

«Нужна политика, ведущая вперёд и стимулирующая сферу культуры не самоизолироваться, не терять связи с обществом и служить его укреплению», — считает председатель МЭФ. «Ситуацию надо анализировать, надо формулировать политику, и эту политику реализовывать», — говорится в статье. Площадкой для обсуждения предлагается выбрать Московский экономический форум, который собирает большое количество экспертов из разных областей, готовых вкладываться в будущее страны.