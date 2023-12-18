Москва, 18 декабря, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Сотрудники полиции должны пресечь звонки с угрозами, которые поступают родственникам оставившего послание в Марьинке погибшего российского военного Романа Рудакова. Об этом 19 декабря заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь», — цитирует его «Лента.ru».

Парламентарий добавил, что представители правоохранительных органов обязаны отреагировать на угрозы в адрес родственников военного, подключиться к обеспечению их безопасности.

Как передавало ИА Регнум ранее, 17 декабря газета «Молот» со ссылкой на источник в командовании полка сообщила, что на стене дома в Марьинке нашли запись с последней просьбой Рудакова — позаботиться о его родных. Надпись была обнаружена, когда после освобождения Марьинки российские военные приступили к зачистке территории. В подвале одного из домов нашли надпись и девять тел погибших российских бойцов.

Позже стало известно, что семье погибшего российского солдата поступают угрозы. Звонки и письма идут в том числе с украинских номеров. Семья была вынуждена поменять номера телефонов и обратиться в полицию.