Москва, 18 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Происходящая в настоящее время технологическая революция требует новой генерации специалистов по самым разным направлениям, заявил 18 декабря президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/POOL Владимир Путин

«Во всём мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров», — сказал президент на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

К этой новой генерации специалистов ситуация технологической революции предъявит уже совсем другие требования, добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент в ходе встречи также заявил, что в ближайшие три года в России необходимо подготовить миллион современных специалистов по высокотехнологичным направлениям. Важно, чтобы эта подготовка велась в тесной связи с работодателями, добавил он.

Новость дополняется.