Путин заявил, что технологическая революция требует новых специалистов
Путин заявил, что технологическая революция требует новой генерации специалистов
Москва, 18 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Происходящая в настоящее время технологическая революция требует новой генерации специалистов по самым разным направлениям, заявил 18 декабря президент России Владимир Путин.
«Во всём мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров», — сказал президент на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.
К этой новой генерации специалистов ситуация технологической революции предъявит уже совсем другие требования, добавил Владимир Путин.
Как сообщало ИА Регнум, президент в ходе встречи также заявил, что в ближайшие три года в России необходимо подготовить миллион современных специалистов по высокотехнологичным направлениям. Важно, чтобы эта подготовка велась в тесной связи с работодателями, добавил он.
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