Донецк, 18 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. «Единая Россия» единогласно выступила за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ на выборах в 2024 году. Решение принял XXI съезд партии, на котором присутствовал и сам глава государства.

Пресс-служба партии «Единая Россия» Путин: авторитет «Единой России» основан на многолетней работе для людей

Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что партия задействует все свои возможности, чтобы Путин одержал однозначную победу на выборах. Президент поблагодарил партию за последовательную и надежную поддержку, назвал ее важной и значимой, передает newsnn.ru.

«Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России», — сказал Владимир Путин.

По его словам, главнейшие задачи на сегодня — это укрепление экономики, социальной сферы, научно-технологического потенциала, обеспечение благополучия миллионов российских семей и, конечно, консолидация общества.

Владимир Путин сделал акцент на том, что ЕР предстоит работа с лидерами общественного мнения, экспертами, активистами, ветеранами СВО, волонтерами, а также попросил партию принять самое активное участие в проектах Года семьи. Он напомнил и о необходимости развивать народную программу ЕР, актуализировать ее, включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.

«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», — сказал президент.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что за решение о поддержке президента выступает абсолютное большинство россиян, сообщается на сайте партии ER.RU.

«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача — обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», — подчеркнул он.