Путин: авторитет «Единой России» основан на многолетней работе для людей
Донецк, 18 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. «Единая Россия» единогласно выступила за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ на выборах в 2024 году. Решение принял XXI съезд партии, на котором присутствовал и сам глава государства.
Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что партия задействует все свои возможности, чтобы Путин одержал однозначную победу на выборах. Президент поблагодарил партию за последовательную и надежную поддержку, назвал ее важной и значимой, передает newsnn.ru.
«Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России», — сказал Владимир Путин.
По его словам, главнейшие задачи на сегодня — это укрепление экономики, социальной сферы, научно-технологического потенциала, обеспечение благополучия миллионов российских семей и, конечно, консолидация общества.
Владимир Путин сделал акцент на том, что ЕР предстоит работа с лидерами общественного мнения, экспертами, активистами, ветеранами СВО, волонтерами, а также попросил партию принять самое активное участие в проектах Года семьи. Он напомнил и о необходимости развивать народную программу ЕР, актуализировать ее, включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.
«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», — сказал президент.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что за решение о поддержке президента выступает абсолютное большинство россиян, сообщается на сайте партии ER.RU.
«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача — обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», — подчеркнул он.