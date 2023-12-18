Москва, 18 декабря, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Уголовное дело о дискредитации российских Вооружённых сил возбуждено в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Георгий Чхартишвили, внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщает 18 декабря РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИТАР-ТАСС/ Анатолий Струнин Борис Акунин (настоящее имя — Георгий Чхартишвили, внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)

«Возбуждено уголовное дело по 280.3 УК РФ», — уточнил собеседник телеканала.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря имя писателя появилось в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Акунин 13 декабря стал участником очередного розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Он признался, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российские города.

Издательство АСТ решило приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Генеральный директор издательства Павел Гришков пояснил, что резонансные публичные заявления писателей требуют правовой оценки.

Писатель Сергей Лукьяненко одобрил решение издательства. По его словам, Акунин и Быков официально заявили, что их доходы пойдут на финансирование ВСУ, то есть на убийство русских людей.