Москва, 18 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» и выпусков ее облигаций, включая номинированные в юанях, на наивысшем уровне — AAA (RU). Прогноз по рейтингу «Роснефти» — «стабильный».

Glavarb.ru «Роснефть»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) выделяет четыре ключевых фактора оценки деятельности «Роснефти»: высокая операционная эффективность, низкая себестоимость добычи, высокий уровень запасов углеводородов и наличие эффективных каналов монетизации.

Эксперты агентства отмечают сильные рыночные позиции и оценки бизнес-профиля компании, а также низкую долговую нагрузку и высокую рентабельность компании.

Аналитики АКРА высоко оценивают стратегию развития, систему управления рисками и финансовую прозрачность «Роснефти». По их мнению, устойчивый рост финансовых и производственных результатов — это следствие реализации стратегии компании.

Акции «Роснефти» за 2023 год подорожали почти на 54%, обогнав индекс Московской биржи. Основными драйверами стали подъем цен на нефть, а также сужение спреда российской нефти к мировым бенчмаркам.

«Все это способствовало росту финансовых результатов и формированию ожиданий по крупным дивидендам за 2023 год (11–13% дивидендной доходности)», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв.

Совет директоров «Роснефти» в ноябре рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию. В общей сложности на эти цели компания планирует направить 326 миллиардов рублей, или 50% чистой прибыли за 1 полугодие. В целом «Роснефть» стабильно выполняет обязательства перед своими акционерами, выплачивая дивиденды дважды в год.