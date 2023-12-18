Москва, 18 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Люблинский районный суд Москвы принял решение о выдворении из России 22 участника драки с сотрудниками полиции у столичного рынка «Садовод», сообщили 18 декабря в пресс-службе суда.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Отмечается, что 51 человек признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Им назначен административный арест.

«Ещё 22 человека признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 18.8, ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Они отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 декабря мигрант из Таджикистана напал на полицейского на столичном рынке «Садовод». Мигрант отказался предоставить документы и попытался уехать, прокатив при этом полицейского на капоте. Затем он несколько раз ударил стража порядка и порезал его ножом. Ранение не было серьёзным, но полицейского доставили в больницу.

Когда правонарушителя попытались задержать, порядка 80 человек обступили полицейскую машину, стали требовать отпустить злоумышленника, бросать в стражей порядка комьями снега и толкать. Полицейским пришлось вызывать на помощь Росгвардию. Толпу удалось успокоить только после выстрелов в воздух.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против задержанного мигранта по статье о применении насилия и оскорблении представителя власти. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля.